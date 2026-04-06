Страстная седмица перед Пасхой началась у православных в Беларуси 6 апреля

Великая пятница, 10 апреля, — самый скорбный день всей Страстной недели. Именно в данный день Христа осудили на смерть и распяли. В Великую (Тихую) субботу, или пасхальный сочельник (11 апреля), Господа сняли с креста, после чего было погребение и пребывание во гробе. В этот день в Иерусалиме сходит благодатный огонь, а верующие освещают в храмах пасхальные блюда.