Страстная седмица перед Пасхой началась у православных в Беларуси 6 апреля

Страстная седмица перед Пасхой началась у православных верующих в Беларуси 6 апреля. В последнюю и самую строгую неделю Великого поста вспоминают последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Каждый день недели называется Великим.
В Великий понедельник, 6 апреля, в церкви вспоминают эпизод о Христе и смоковнице. Во вторник, 7 апреля, верующие будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, а также вспомнят беседы и причты Иисуса, связанные со Страшным судом, о воскресении мертвых, о дани кесарю и десяти девах.
В среду, 8 апреля, будут вспоминать писание, связанное с предательством Христа Иудой за 30 сребреников. В Великий четверг, 9 апреля, который также называют Чистый четверг, верующие вспоминают Тайную вечеру. В этот день Господь встретился со своими 12 учениками на трапезу, омыл им ноги.
Великая пятница, 10 апреля, — самый скорбный день всей Страстной недели. Именно в данный день Христа осудили на смерть и распяли. В Великую (Тихую) субботу, или пасхальный сочельник (11 апреля), Господа сняли с креста, после чего было погребение и пребывание во гробе. В этот день в Иерусалиме сходит благодатный огонь, а верующие освещают в храмах пасхальные блюда.
Наконец, в воскресенье, 12 апреля, наступит Пасха — Воскресение Христово.
