В Ванинском районе спасатели подготовили реку Тумнин к весеннему ледоходу

Специалисты МЧС и военные провели операцию по ослаблению льда в Хабаровском крае, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации во время половодья. Работы затронули участки реки, где ежегодно фиксируются заторы. Подробнее о ходе профилактических мероприятий — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, межведомственная группа была высажена в районе поселка Тумнин. В рамках командировки эксперты провели замеры толщины зимнего покрова и технические мероприятия по его разрушению на трех ключевых отрезках реки. Как пояснил заместитель главы краевого управления МЧС Андрей Прокопенко, своевременная подготовка русла позволяет обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод.
Мониторинг вскрытия рек региона ведется специалистами в режиме реального времени. В работе задействованы данные Дальневосточного УГМС и информация от глав местных поселений. По официальным сведениям ведомства, все необходимые материально-технические средства готовы к оперативному использованию в случае осложнения гидрологической ситуации. Контроль за процессом осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.
