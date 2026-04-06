В Ванинском районе спасатели подготовили реку Тумнин к весеннему ледоходу

Мониторинг вскрытия рек региона ведется специалистами в режиме реального времени. В работе задействованы данные Дальневосточного УГМС и информация от глав местных поселений. По официальным сведениям ведомства, все необходимые материально-технические средства готовы к оперативному использованию в случае осложнения гидрологической ситуации. Контроль за процессом осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.