В Хабаровске откроют кампус с дипломами МГИМО и МФТИ

Студенты смогут учиться в ТОГУ и одновременно получать дипломы ведущих вузов страны.

В Хабаровске началась подготовка к строительству межвузовского кампуса, где студенты смогут получать сразу два диплома — местного университета и ведущих вузов страны, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект реализуют на базе Тихоокеанского государственного университета. Концессионное соглашение подписано 31 марта 2026 года, а сам объект создаётся в рамках федеральной программы по строительству современных кампусов нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.

Будущий кампус задуман как полноценный образовательный городок. Здесь разместятся четыре кластера — строительный, технологический, лингвистический и цифровых технологий. Кроме учебных корпусов, появятся технопарк, спортивные объекты и гостиничный комплекс. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 33,9 млрд рублей.

Сроки масштабные: на проектирование отведено около полутора лет, ещё четыре года займут строительно-монтажные работы. Завершить весь комплекс планируют к 2030 году.

Подготовка площадки уже началась. Сейчас строители проводят первичные работы, а в ближайшие дни здесь развернут полноценный штаб строительства. Затем подрядчик приступит к выносу инженерных сетей, после чего начнётся основной этап.

«Задача в этом году — завершить бетонные работы и к зиме перейти к внутренней отделке корпусов», — отметил зампред правительства края Алексей Колеватых.

Одной из ключевых особенностей проекта станет возможность получения двойных дипломов. Уже достигнуты договорённости с ведущими вузами страны, в том числе с МГИМО и МФТИ.

Ожидается, что кампус привлечёт студентов со всего Дальнего Востока и поможет региону закрыть потребность в квалифицированных специалистах.