Апрельский снег в Хабаровском крае: не первый, но и не последний

Временный снежный покров вернул южной половине Хабаровского края западный циклон. С ночи и днем 6 апреля в некоторых районах региона отмечается мокрый снег разной интенсивности и северо-восточный ветер.
Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в Гидрометцентре, за ночь в краевой столице выпало 2 мм снега, что соответствует характеристике «небольшие осадки». Днем непогода в Хабаровске продолжилась и осадки перешли уже в категорию «умеренные».
— 7 апреля циклон продолжит оказывать свое влияние на большую часть Хабаровского края. Наиболее неблагоприятные метеоявления ожидаются на территории района имени Лазо и Советско-Гаванского округа, где синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, местами гололёдные явления, по долинам рек усиление северо-восточного ветра порывами до 15−20 м/с, — проинформировали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Однако этот циклон не будет последним на этой неделе. К концу семидневки вновь прогнозируются дождь, мокрый снег.