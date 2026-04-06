Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апрельский снег в Хабаровском крае: не первый, но и не последний

Временный снежный покров вернул южной половине региона западный циклон.

Источник: Хабаровский край сегодня

Временный снежный покров вернул южной половине Хабаровского края западный циклон. С ночи и днем 6 апреля в некоторых районах региона отмечается мокрый снег разной интенсивности и северо-восточный ветер.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в Гидрометцентре, за ночь в краевой столице выпало 2 мм снега, что соответствует характеристике «небольшие осадки». Днем непогода в Хабаровске продолжилась и осадки перешли уже в категорию «умеренные».

— 7 апреля циклон продолжит оказывать свое влияние на большую часть Хабаровского края. Наиболее неблагоприятные метеоявления ожидаются на территории района имени Лазо и Советско-Гаванского округа, где синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, местами гололёдные явления, по долинам рек усиление северо-восточного ветра порывами до 15−20 м/с, — проинформировали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Однако этот циклон не будет последним на этой неделе. К концу семидневки вновь прогнозируются дождь, мокрый снег.