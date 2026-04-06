Ищем новый Дубай: с 11 мая россиянам откроют безвиз в страну, способную составить конкуренцию ОАЭ

С 11 мая Россия и Саудовская Аравия перейдут на безвизовый режим. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД РФ в понедельник, 6 апреля.
В королевство можно будет ездить без визы, но только на короткий срок и не для всех целей. Находиться в стране разрешат до 90 дней в году — подряд или за несколько поездок.
Безвизовый режим будет действовать для обычных поездок. Тем, кто собирается в Саудовскую Аравию на работу, учёбу или постоянное проживание, по-прежнему понадобится разрешение на въезд. Для паломников сохраняется отдельный порядок: для хаджа и умры в этот период в загранпаспорте должна быть специальная отметка.
Такие же условия будут действовать и для граждан Саудовской Аравии, которые поедут в Россию.
В 2023 году Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии полностью отменить туристические визы. Власти объясняли это интересом к странам, откуда можно рассчитывать на рост числа туристов премиального сегмента.