Ищем новый Дубай: с 11 мая россиянам откроют безвиз в страну, способную составить конкуренцию ОАЭ

Туристы смогут находиться в королевстве до 90 дней в год.

Источник: Клопс.ru

С 11 мая Россия и Саудовская Аравия перейдут на безвизовый режим. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД РФ в понедельник, 6 апреля.

В королевство можно будет ездить без визы, но только на короткий срок и не для всех целей. Находиться в стране разрешат до 90 дней в году — подряд или за несколько поездок.

Безвизовый режим будет действовать для обычных поездок. Тем, кто собирается в Саудовскую Аравию на работу, учёбу или постоянное проживание, по-прежнему понадобится разрешение на въезд. Для паломников сохраняется отдельный порядок: для хаджа и умры в этот период в загранпаспорте должна быть специальная отметка.

Такие же условия будут действовать и для граждан Саудовской Аравии, которые поедут в Россию.

В 2023 году Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии полностью отменить туристические визы. Власти объясняли это интересом к странам, откуда можно рассчитывать на рост числа туристов премиального сегмента.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше