В ночь на 7 апреля будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В период с 18:00 6 апреля до 06:00 7 апреля, в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на выезде из посёлка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».