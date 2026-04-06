В ночь на 7 апреля будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В период с 18:00 6 апреля до 06:00 7 апреля, в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на выезде из посёлка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».
Пропуск автотранспорта в указанный период времени будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.
На легковом автомобиле объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный в черте посёлка Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.