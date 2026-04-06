В Алатырском округе Чувашии посеют яровые культуры на площади 5,8 тыс. га

Яровые культуры посеют на площади 5,8 тыс. га в Алатырском округе Чувашской Республики. Подготовка к весенне-полевым работам ведется при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации округа.
Также специалисты агропредприятий будут сеять зерновые и зернобобовые культуры на территории в 4,5 тыс. га, технические культуры на 2 тыс. га и кормовые на 1 тыс. га. Овощи и картофель займут 50 га.
Хозяйства округа обеспечены всем необходимым для старта посевной кампании благодаря господдержке. На полях будут работать 59 тракторов, 29 культиваторов и 20 единиц сеялок и посевных агрегатов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.