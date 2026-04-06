В поселке Притеречном Северной Осетии начался ремонт школы

Специалисты заменят инженерные сети, модернизируют внутренние помещения и кровлю, наладят современную систему пожарной сигнализации.

Школу в поселке Притеречном в Северной Осетии начали комплексно обновлять по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве строительства и архитектуры республики.

Специалисты уже приступили к демонтажным работам. Им предстоит установить новые инженерные сети, включая системы электроснабжения, отопления, водопровода и канализации, а также современную автоматическую пожарную сигнализацию. Еще в школе планируют модернизировать внутренние помещения и кровлю.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.