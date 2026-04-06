В Красноярске впервые проведут Пасхальный Покровский фестиваль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 12 апреля в сквере имени В. И. Сурикова у кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы пройдет первый Пасхальный Покровский фестиваль. Мероприятие приурочено к 165-летию Красноярской епархии и проводится по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Никиты.
Фестиваль начнется в 11:00 после Божественной литургии, в 12:00 запланирован праздничный концерт. В программе примут участие воспитанники воскресных школ, представители молодежных объединений епархии и учащиеся Красноярской православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.
Для гостей подготовят фотозону, ярмарку и другие тематические площадки.
Вход на мероприятие свободный0+