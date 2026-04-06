Нижегородский ИТ-кампус «НЕЙМАРК» впервые выиграл грант РНФ

Нижегородский ИТ-кампус «НЕЙМАРК» впервые выиграл в конкурсе Российского научного фонда. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, грант получил проект, изучающий влияние магнитной стимуляции на мозг для поддержки когнитивных функций старения.
Исследование под руководством старшего научного сотрудника Центра нейроморфных вычислений Никиты Григорьева сосредоточено на методах неинвазивного воздействия на мозг. Ученые планируют изучить использование транскраниальной магнитной стимуляции, чтобы помогать людям сохранять скорость реакции и ясность мышления в пожилом возрасте. Общий объем грантовой поддержки вместе с дополнительным финансированием составит 35 миллионов рублей.
Зампредседателя правительства региона Екатерина Солнцева отметила, что успех молодого вуза критически важен для научной повестки. По ее словам, такие проекты позволяют «НЕЙМАРКУ» формировать собственные исследовательские команды на стыке науки и образования.
— Этот грант даст дополнительные возможности для развития исследований, закупки оборудования и вовлечения студентов в научную работу, — считает директор по науке Университета «НЕЙМАРК» Александр Петухов.
Работа разделена на три ключевых этапа. Сначала ученые сравнят активность мозга у трех возрастных групп в моменты принятия решений. Затем проведут стимуляцию выбранных зон, чтобы оценить эффект, а в финале изучат, насколько долго сохраняются результаты. Полученные данные лягут в основу систем реабилитации когнитивного старения.
— Мы рассчитываем уточнить, как меняются процессы принятия решений с возрастом и проверить, может ли разработанный метод стать основой для поддержки когнитивных функций у людей старшего возраста, — рассказал руководитель проекта Никита Григорьев.
Этот проект стал продолжением работы нижегородской научной группы в области нейроинтерфейсов. Напомним, ИТ-кампус создается в регионе в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети». Ранее, в марте 2026 года, гранты РНФ на 46 миллионов рублей получили еще две разработки нижегородских ученых. Все исследования рассчитаны на трехлетний цикл реализации — с 2026 по 2028 год.
