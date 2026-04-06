В селе Первомайский в Удмуртии началось строительство канализационных сетей

Строительство сетей централизованной канализации началось в селе Первомайский Удмуртии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об сообщили в администрации Завьяловского района, где расположен населенный пункт.
Специалисты уже подготовили площадки для прокладки трубы напорной сети водоотведения. Всего планируется возвести две канализационно-насосные станции и проложить более 3 километров канализационных сетей.
Работы завершат до 2028 года. После этого все сточные воды из села будут направляться на очистные сооружения Ижевска, что значительно улучшит экологическую обстановку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.