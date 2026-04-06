Спрос на психологическую поддержку при трудоустройстве в Нижегородской области вырос вдвое

«Современный рынок труда требует от соискателя не только профессиональных знаний, но и психологической устойчивости. Чаще всего за помощью специалистов с начала года обращались люди в возрасте от 45 до 55 лет — 114 человек и граждане от 35 до 45 лет — 105 человек. Психологическая поддержка помогает адаптироваться к меняющимся требованиям рынка, преодолеть тревожность при смене профессиональной траектории и успешно пройти собеседования», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.