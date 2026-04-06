Спрос на психологическую поддержку при трудоустройстве в Нижегородской области вырос вдвое

Более 300 безработных граждан обратились в Нижегородский кадровый центр «Работа России» в I квартале 2026 года за психологической поддержкой при трудоустройстве. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Граждане, получившие психологическую поддержку, трудоустроились на крупные промышленные предприятия, в организации социальной сферы, банковский сектор, административные учреждения и малый бизнес.
«Увеличение количества обращений за этой мерой поддержки показывает, что нижегородцы стали более осознанно подходить к вопросам карьеры и готовы использовать все доступные инструменты для достижения результата. Психологическая помощь становится неотъемлемой частью эффективного карьерного консультирования, особенно для тех, кто находится в поиске работы длительное время или испытывает неуверенность при смене профессии», — прокомментировал министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Мера поддержки направлена на преодоление проблем, препятствующих трудоустройству.
«Современный рынок труда требует от соискателя не только профессиональных знаний, но и психологической устойчивости. Чаще всего за помощью специалистов с начала года обращались люди в возрасте от 45 до 55 лет — 114 человек и граждане от 35 до 45 лет — 105 человек. Психологическая поддержка помогает адаптироваться к меняющимся требованиям рынка, преодолеть тревожность при смене профессиональной траектории и успешно пройти собеседования», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Для получения меры поддержки граждане могут оставить заявку на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru/information-pages/service-psychological-support-unemployed) или обратиться в ближайший филиал службы занятости. Уточнить информацию также можно в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/trudnnov.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.