В Красноярске стартует двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь!». В этом году он впервые охватит обновленную территорию города. В течение двух месяцев во всех районах Красноярска пройдут «чистые пятницы», субботники, экологические акции, мастер-классы и просветительские мероприятия. Особое внимание уделят берегам водоёмов, родникам, паркам, лесам, территориям рядом с объектами культурного наследия и религиозными сооружениями. В усиленном режиме будут работать коммунальные и городские службы, отвечающие за уборку и благоустройство. Самым массовым мероприятием станет общегородской субботник, который пройдет 25 апреля. Координацией займутся районные администрации, они же будут направлять желающих на участки, где требуется помощь. В рамках двухмесячника также приведут в порядок городскую инфраструктуру: очистят и отремонтируют остановки, светофоры, дорожные знаки, памятники, ограждения и уличную мебель. Кроме того, Красноярск присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту», которая пройдет с 18 апреля по 3 мая в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Напомним, что первый этап благоустройства красноярского парка «Гвардейский» стартует весной 2026 года.