Сколько стоит размеренная жизнь в Калининграде глазами новосибирца

Двадцатипятилетний преподаватель и диджей Степан Петров променял новосибирские снега на балтийское побережье. Решающей каплей, по его словам, стала зима с сорокаградусными морозами — именно тогда он понял, что его кожа буквально не выдерживает сибирского климата. Переезд в Калининград в 2023 году был спонтанным, но родных его решение не шокировало: они часто навещают молодого человека, хотя некоторые друзья выбор парня не приняли, сообщает издание «Горсайт».
Акклиматизация на западе страны вышла странной. Бывший новосибирец переболел неизвестным гриппом, спал по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки и жаловался на головокружения. Но сейчас по морозам он не скучает, а тоскует лишь по оставленным в Сибири людям.
Что действительно удивило Степана в Калининграде, так это местные гастрономические возможности. В маленьких ларьках и локальных лавках, в отличие от крупных сетевых магазинов с одинаковым по стране ассортиментом, продаются импортные сыры, шоколад и напитки по ценам заметно ниже московских и петербургских. В меню кафе соседствуют блюда кухонь прибалтийских стран — клопсы и цеппелины. А в обычных морозильных камерах супермаркетов можно найти маринованных у́литок, что для Сибири настоящая экзотика. Правда, курица на Балтике, по наблюдениям экс-сибиряка, очень дорогая. Местной же гордостью он называет калининградский марципан.
Архитектура города тоже произвела впечатление: сквозь советскую застройку здесь проступают отголоски немецкого прошлого. Но главный контраст — ритм жизни. В Новосибирске суета, по выражению Степана, может «съедать изнутри», тогда как на побережье люди беззаботны и никуда не спешат. Опоздания здесь воспринимаются как норма, а немецкой педантичностью, вопреки ожиданиям, даже не пахнет.
С жильём ситуация непростая. За три года аренда однокомнатной квартиры выросла с двадцати трёх до сорока тысяч рублей плюс коммуналка, причём это даже не центр. Однако работы и мест для саморазвития в городе достаточно — недавно Степан запустил собственные детские курсы английского. Долгосрочных планов он не строит, но пока признаётся: «Меня всё здесь устраивает, несмотря на высокие цены».