Сколько стоит размеренная жизнь в Калининграде глазами новосибирца

Что действительно удивило Степана в Калининграде, так это местные гастрономические возможности. В маленьких ларьках и локальных лавках, в отличие от крупных сетевых магазинов с одинаковым по стране ассортиментом, продаются импортные сыры, шоколад и напитки по ценам заметно ниже московских и петербургских. В меню кафе соседствуют блюда кухонь прибалтийских стран — клопсы и цеппелины. А в обычных морозильных камерах супермаркетов можно найти маринованных у́литок, что для Сибири настоящая экзотика. Правда, курица на Балтике, по наблюдениям экс-сибиряка, очень дорогая. Местной же гордостью он называет калининградский марципан.