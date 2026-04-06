Масштабный ремонт в Астане заблокирует важную дорогу на 7 месяцев

Средний ремонт дорожного полотна на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак

Период: с 4 апреля по 4 мая

Движение будет перекрыто частично.

Полное перекрытие улицы Е-68

Период: с 5 апреля по июнь

Участок: от ул. А. Бектурова до ул. Толе Би

Причина: строительные работы.

Продолжение строительства улицы Б. Сокпакбаева

Период: с 5 апреля по ноябрь

Участок: от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Кумисбекова

Движение будет полностью перекрыто.

Строительство улицы 150 лет Абая

Период: с 5 апреля по 10 октября

Участок: от ул. Бейбарыс Султан до ул. Сулуколь

Движение полностью перекрыто.