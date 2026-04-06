Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабный ремонт в Астане заблокирует важную дорогу на 7 месяцев

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выступило с заявлением о начале масштабных работ по ремонту и строительству дорог, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Временные ограничения движения из-за сезона дорожных работ

На отдельных участках улично-дорожной сети введены временные ограничения движения из-за сезонных дорожных работ.

Основные работы:

  1. Средний ремонт дорожного полотна на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак
    Период: с 4 апреля по 4 мая
    Движение будет перекрыто частично.

  2. Полное перекрытие улицы Е-68
    Период: с 5 апреля по июнь
    Участок: от ул. А. Бектурова до ул. Толе Би
    Причина: строительные работы.

  3. Продолжение строительства улицы Б. Сокпакбаева
    Период: с 5 апреля по ноябрь
    Участок: от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Кумисбекова
    Движение будет полностью перекрыто.

  4. Строительство улицы 150 лет Абая
    Период: с 5 апреля по 10 октября
    Участок: от ул. Бейбарыс Султан до ул. Сулуколь
    Движение полностью перекрыто.

  5. Средний ремонт дорожного полотна ул. Кенесары
    Период: с 5 по 20 апреля
    Участок: от ул. А. Сембинова до пр. Сарыарка
    Движение будет перекрываться поэтапно.

Также продолжаются работы на ул. М. Тынышбаева от ул. А. Байтурсынова до ул. Ж. Нажимеденова.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает:
На полностью перекрытых участках движение будет перенаправлено по альтернативным маршрутам.

Кроме того, будут изменены схемы движения автобусов.