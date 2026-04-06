Масштабный ремонт в Астане заблокирует важную дорогу на 7 месяцев

Временные ограничения движения из-за сезона дорожных работ
На отдельных участках улично-дорожной сети введены временные ограничения движения из-за сезонных дорожных работ.
Основные работы:
Средний ремонт дорожного полотна на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак
Период: с 4 апреля по 4 мая
Движение будет перекрыто частично.
Полное перекрытие улицы Е-68
Период: с 5 апреля по июнь
Участок: от ул. А. Бектурова до ул. Толе Би
Причина: строительные работы.
Продолжение строительства улицы Б. Сокпакбаева
Период: с 5 апреля по ноябрь
Участок: от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Кумисбекова
Движение будет полностью перекрыто.
Строительство улицы 150 лет Абая
Период: с 5 апреля по 10 октября
Участок: от ул. Бейбарыс Султан до ул. Сулуколь
Движение полностью перекрыто.
Средний ремонт дорожного полотна ул. Кенесары
Период: с 5 по 20 апреля
Участок: от ул. А. Сембинова до пр. Сарыарка
Движение будет перекрываться поэтапно.
Также продолжаются работы на ул. М. Тынышбаева от ул. А. Байтурсынова до ул. Ж. Нажимеденова.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает:
На полностью перекрытых участках движение будет перенаправлено по альтернативным маршрутам.
Кроме того, будут изменены схемы движения автобусов.