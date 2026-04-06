В Перми обновились тарифы речных прогулок на катамаране «ЭкоходЪ»

Обновленное расписание и цены на прогулочные рейсы на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» появились на сайте компании «Водоходъ». Стоимость речных прогулок по Каме варьируется в зависимости от дня недели и тарифа.
По стандартному тарифу часовая прогулка будет стоить 1400 рублей с понедельника по четверг и 1600 рублей в пятницу-воскресенье. Стоимость тарифа «Комфорт» выше на 200 рублей. Электрокатамаран курсирует 1−2 раза по будням и 4−5 раз по выходным. Также предусмотрен льготный тариф, который обойдется в 1000 рублей.
Кроме того, на сайте опубликованы цены на экскурсионные рейсы. Стоимость поездки по тарифу «стандарт» составит 1600 рублей с понедельника по четверг и 1800 рублей — с пятницы по воскресенье. Два раза в неделю, по пятницам и субботам, будет выполняться рейс с музыкальной программой. Стоимость билета начинается от 2000 рублей. Рейс «Музыка на воле» — совместный проект с филармонией «Триумф» — будет стоить 3500 рублей.