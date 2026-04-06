В морском порту Таганрога выявили нарушения при перевалке угля

В Ростовской области АО «Таганрогский морской торговый порт» поймали на нарушениях при перевалке угля. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
— Установлено, что деятельность по перевалке угля не соответствует требованиям в сфере охраны окружающей среды и промышленной безопасности, — пояснили в надзорном ведомстве.
Проверяющие заметили отстутствие ветрозащитных конструкции на причалах и подкрановых ж/д путях. При этом наличие таких конструкций было предусмотрено докментацией, прошедшей государственную экологическую экспертизу.
Также на территории порта использовались подъемные сооружения и портальные краны, имеющие наисправности. Не в полной мере выполнялся производственный контроль. Не соблюдался порядок подготовки и аттестации работников.
Гендиректору АО «Таганрогский морской торговый порт» уже внесли представление. Юрлицо и должностное лицо получили административные штрафы в 200 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ). Прокуратура проследит за устранением нарушений.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.