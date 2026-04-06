Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Логистическое предприятие Сахалина повысит эффективность работы

Внедрение бережливых технологий позволит компании оптимизировать процессы, сократить издержки и улучшить качество услуг.

Компания «Глобал Логистик» в Сахалинской области присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Присоединение “Глобал Логистик” к федеральному проекту “Производительность труда” стало очередным шагом по расширению числа участников программы в регионе и подтверждает высокий интерес бизнеса к инструментам повышения эффективности. Логистическая отрасль играет важную роль в экономике региона, и внедрение бережливых технологий позволит компании оптимизировать процессы, сократить издержки и повысить качество услуг. Мы окажем предприятию всестороннюю экспертную поддержку на каждом этапе реализации проекта», — отметила руководитель регионального центра компетенций (РЦК) Елена Часникова.

Эксперты РЦК проведут диагностику логистических процессов, выявят ключевые потери и вместе с рабочей группой предприятия разработают комплекс мероприятий по их устранению. Особое внимание специалисты уделят внедрению инструментов бережливого производства, повышению операционной эффективности и формированию культуры непрерывных улучшений.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.