Логистическое предприятие Сахалина повысит эффективность работы

Компания «Глобал Логистик» в Сахалинской области присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Присоединение “Глобал Логистик” к федеральному проекту “Производительность труда” стало очередным шагом по расширению числа участников программы в регионе и подтверждает высокий интерес бизнеса к инструментам повышения эффективности. Логистическая отрасль играет важную роль в экономике региона, и внедрение бережливых технологий позволит компании оптимизировать процессы, сократить издержки и повысить качество услуг. Мы окажем предприятию всестороннюю экспертную поддержку на каждом этапе реализации проекта», — отметила руководитель регионального центра компетенций (РЦК) Елена Часникова.
Эксперты РЦК проведут диагностику логистических процессов, выявят ключевые потери и вместе с рабочей группой предприятия разработают комплекс мероприятий по их устранению. Особое внимание специалисты уделят внедрению инструментов бережливого производства, повышению операционной эффективности и формированию культуры непрерывных улучшений.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.