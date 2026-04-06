Нижегородский университет «НЕЙМАРК» выиграл грант Российского научного фонда

Нижегородский университет «НЕЙМАРК» впервые удостоили гранта Российского научного фонда (РНФ) в размере 21 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В конкурсе победил проект старшего научного сотрудника Центра нейроморфных вычислений Никиты Григорьева «Изучение воздействия транскраниальной магнитной стимуляции на нейронные сети мозга для систем реабилитации когнитивного старения». Помимо гранта университет получит дополнительное финансирование в объеме 14 млн рублей.
«Конкурсы Российского научного фонда отличаются серьезной экспертизой и высокой конкуренцией, поэтому поддержка нашей заявки — большое достижение для Университета “НЕЙМАРК”. Этот грант даст дополнительные возможности для развития исследований, закупки оборудования и вовлечения студентов в научную работу», — отметил директор по науке Университета «НЕЙМАРК» Александр Петухов.
Исследование стало продолжением работы научной группы в области нейроинтерфейсов и изучения процессов принятия решений. В рамках проекта специалисты проанализируют активность мозга у людей разных возрастов и оценят, возможно ли использовать транскраниальную магнитную стимуляцию для получения устойчивого эффекта в задачах, связанных с когнитивным старением.
Напомним, ИТ-кампус «НЕЙМАРК» основали в регионе в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети».
