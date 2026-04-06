Новосибирская область обогнала Красноярский край по производству рыбы

Производство аквакультуры в Сибирском федеральном округе в 2026 году составит 6 тысяч тонн — это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Россельхозбанка. Крупнейшие товарные хозяйства сосредоточены в Новосибирской области (1,5 тыс. тонн товарной рыбы в 2025 году) и Хакасии (1,2 тыс. тонн). Замыкает тройку лидеров Кемеровская область с 0,9 тыс. тонн. При этом Красноярский край, долгие годы бывший первым, из-за неблагоприятных факторов опустился на четвёртое место с показателем 911 тонн. Однако в 2026 году эксперты прогнозируют ему рост до 1,4 тыс. тонн.