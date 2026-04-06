Новосибирская область обогнала Красноярский край по производству рыбы

Новосибирская область занимает первое место по товарному выращиванию (1,5 тыс. тонн в 2025-м), а также входит в тройку лидеров по производству рыбопосадочного материала.

Источник: Om1 Новосибирск

Производство аквакультуры в Сибирском федеральном округе в 2026 году составит 6 тысяч тонн — это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Россельхозбанка. Крупнейшие товарные хозяйства сосредоточены в Новосибирской области (1,5 тыс. тонн товарной рыбы в 2025 году) и Хакасии (1,2 тыс. тонн). Замыкает тройку лидеров Кемеровская область с 0,9 тыс. тонн. При этом Красноярский край, долгие годы бывший первым, из-за неблагоприятных факторов опустился на четвёртое место с показателем 911 тонн. Однако в 2026 году эксперты прогнозируют ему рост до 1,4 тыс. тонн.

«В производстве рыбопосадочного материала, стратегического компонента для развития отрасли и компенсации ущерба экологии регионов, в 2025 году основная доля принадлежит трём регионам: Красноярскому краю (204 тонны), республике Хакасия (201 тонна), Новосибирской области (197 тонн)», — уточнили в пресс-службе РСХБ. Всего в СФО в 2025 году произвели более 830 тонн рыбопосадочного материала — это на 51% больше, чем годом ранее.

Более половины от общего объёма производства в округе приходится на лососёвые виды, в основном на форель. Ещё около 21% составляют карповые, а чуть более 25% — остальные виды: пелядь, осетровые и другие пресноводные рыбы.