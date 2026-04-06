Шелуха и стразы. Секрет оригинальной покраски яиц на Пасху от опытных хозяек

12 апреля 2026 православные христиане будут отмечать Пасху, а значит, пора закупать и красить яйца. Чтобы ежегодная традиция принесла новые эмоции и яркие результаты, krsk.aif.ru предлагает подборку традиционных и современных способов оформления яиц от опытных хозяек. Выбирайте наиболее понравившийся — или сразу несколько!
Чтобы результат окрашивания получился ожидаемым и не преподнёс неприятных сюрпризов, выбирайте белые яйца, делится опытом Зоя Алябьева. Из холодильника их лучше достать заранее: прогретая до комнатной температуры скорлупа с меньшей вероятностью потрескается при варке.
Перед приготовлением рекомендуется помыть яйца в тёплой воде с использованием соды или мыла и обезжирить уксусом — так «сцепление» с красителем будет лучше.
После окрашивания яйца нужно достать из раствора, поместить на застеленное салфетками или бумажным полотенцем блюдо и дать обсохнуть при комнатной температуре. Можно аккуратно натереть каждое яйцо салфеткой с предварительно нанесёнными несколькими каплями растительного масла. Это придаст эффект лёгкого глянцевого покрытия и поможет закрепить цвет.
Как покрасить яйца луковой шелухой, куркумой и свёклой.
Если вы хотите использовать традиционные способы окрашивания, проверенные десятилетиями, подготовьте натуральные материалы из списка ниже:
Луковая шелуха — для получения насыщенного «кирпичного» оттенка. Возьмите около 70−80 граммов луковой шелухи, промойте её, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания варите около получаса. Чем дольше готовится шелуха, тем более тёмным получается результат. Немного посолите отвар и аккуратно погрузите в него заранее подготовленные сырые яйца. Варите их от десяти до тридцати минут — в зависимости от того, насколько насыщенный результат хотите получить.
Куркума — для солнечного жёлтого цвета. В кастрюлю налейте один литр воды и размешайте в нём четыре столовые ложки порошка куркумы и одну столовую ложку уксуса (увеличивая литраж, пропорционально увеличивайте и количество остальных компонентов). Поставьте на огонь, вскипятите и поварите смесь около десяти минут. Снимите кастрюлю с огня и аккуратно поместите в раствор варёные яйца на время от нескольких минут до нескольких часов. Чем дольше продукт пролежит в растворе, тем более ярким будет цвет, утверждает Зоя Алябьева. Хотите, чтобы на жёлтом фоне был белый рисунок — перед погружением в раствор плотно прислоните к скорлупе лист петрушки или веточку укропа и оберните марлей.
Свёкла — для розового или бордового оттенка. 1−1,5 кг свёклы натрите на тёрке и отожмите через марлю для получения сока. Добавьте в сок одну столовую ложку уксуса 9%, осторожно перемешайте. Аккуратно поместите в жидкость варёные яйца и оставьте их там примерно на один час — чем дольше пролежат, тем более тёмным получится оттенок. Чтобы добиться «мраморного» эффекта, окрашенные до розового цвета яйца можно ненадолго погрузить в натёртую на тёрке свёклу.
* Готовые красители — для быстрого результата. К магазинным красителям прилагается инструкция, следуя которой, вы получите ожидаемый результат. Чтобы «оживить» цвет и получить красивые переходы, можно поочерёдно опускать яйца в разные растворы. Узоры можно создать, обмотав яйца перед погружением в краситель ниткой или перевязав кружевной лентой. Интересный результат даёт предварительная роспись горячим воском: нанесите его кисточкой, погрузите яйца в раствор, а позже, вынув и подсушив их, осторожно снимите воск со скорлупы.
Как и чем украсить яица на Пасху 2026.
Мама троих девочек Юлия Маркова считает, что декорирование яиц на Пасху — не только дань традиции, но и отличный способ душевно провести время с детьми. Любимыми вариантами праздничного оформления хозяйка поделилась с читателями нашего сайта.
На окрашенные в один цвет или вовсе не тронутые краской яйца наносим узоры акриловыми маркерами. Ими же можно нарисовать забавные мордочки животных — и приклеить к скорлупе ушки, лапки и хвостики.
Из окрашенных в жёлтый цвет яиц можно сделать добрые позитивные смайлики в стиле эмодзи из мессенджеров.
Не будет ли такое оформление яиц считаться нарушением с точки зрения церкви? «Пасхальное яйцо — хоть и атрибут выражения нашей веры в Воскресение Христово, но только лишь символ. Разнообразие в украшении допустимо до определённых пределов: в рамках совести человека. То есть, если он вкладывает в это какой-то смысл и этот посыл будет воспринят адресатом так, что не оскорбит чувств верующих, то, я думаю, такой вариант украшения допустим», — рассказал нашему корреспонденту отец Василий Вершинский.
Декорировать яйца также можно, нарисовав зелёным маркером стебли и листья цветов и дополнив их приклеенными на двусторонний скотч бутонами из цветной бумаги.
Техника декупаж позволяет перенести изображения с салфеток: их кусочки можно аккуратно наклеить на скорлупу при помощи яичного белка.
Оформляют пасхальные яйца и самоклеящимися стразами — блестящими или матовыми — выкладывая из них узоры или точечно «добавляя красоты».
Кусочки двустороннего скотча помогут закрепить на скорлупе декоративные бумажные украшения, конфетти или бантики из узкой ленты.
Ещё один оригинальный способ: кружевная тесьма. Её отрезом «опоясывают» яйцо посередине, закрепляя его сверху ниткой «на бантик».
Из фатина можно сделать для яиц «балетные пачки» или милые юбочки, закрепив их двусторонним скотчем и тонкой ленточкой- «пояском», завязав её бантиком.
Самый простой и быстрый способ декорирования пасхальных яиц — готовые наклейки. Изображения можно найти на любой вкус. Но помещать лики святых на скорлупу не рекомендуется — в конце концов, она окажется выброшенной, а изображениям такого рода не место в мусорном ведре.
