Шелуха и стразы. Секрет оригинальной покраски яиц на Пасху от опытных хозяек

Куркума — для солнечного жёлтого цвета. В кастрюлю налейте один литр воды и размешайте в нём четыре столовые ложки порошка куркумы и одну столовую ложку уксуса (увеличивая литраж, пропорционально увеличивайте и количество остальных компонентов). Поставьте на огонь, вскипятите и поварите смесь около десяти минут. Снимите кастрюлю с огня и аккуратно поместите в раствор варёные яйца на время от нескольких минут до нескольких часов. Чем дольше продукт пролежит в растворе, тем более ярким будет цвет, утверждает Зоя Алябьева. Хотите, чтобы на жёлтом фоне был белый рисунок — перед погружением в раствор плотно прислоните к скорлупе лист петрушки или веточку укропа и оберните марлей.