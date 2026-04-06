В Волгограде ветеранам начали перечислять по 10 тысяч ко Дню Победы

В Волгограде с 3 апреля 2026 года СФР начал перечислять ежегодную выплату ветеранам ко Дню Победы. По 10 тысяч рублей в ближайшем месяце получат те, кто непосредственно принимал участие в боях в Великой Отечественной войне. Деньги ветераны и инвалиды получат на карточку или через почту. График выплат озвучил Соцфонд.
Тем, кто получает пенсию на банковскую карту, выплата пришла вместе с ней 3 апреля. Кто-то получит деньги 10 или 21 апреля. Через почту выплаты принесут тем, кто таким же способом получает пенсию.
Обращаться куда-то, подавать заявление ни ветеранам, ни их родственникам, не нужно. Выплату перечисляют автоматически по тем данным, которые есть в СФР.