В Волгограде ветеранам начали перечислять по 10 тысяч ко Дню Победы

В Волгограде с 3 апреля 2026 года СФР начал перечислять ежегодную выплату ветеранам ко Дню Победы. По 10 тысяч рублей в ближайшем месяце получат те, кто непосредственно принимал участие в боях в Великой Отечественной войне. Деньги ветераны и инвалиды получат на карточку или через почту. График выплат озвучил Соцфонд.