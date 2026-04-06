Когда автозавод осужденного Балушкина передадут инвесторам, сообщили в Минпроме

«По недостроенному заводу АО “Азия Авто Казахстан”, земельным участкам, зданиям, сооружениям и товарно-материальным ценностям проводятся исполнительные действия по передаче имущества в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом… В этой связи вопрос дальнейшего использования указанных производственных активов и привлечения инвесторов будет проработан после завершения исполнительного производства и передачи имущества государству», — говорится в ответе ведомства на запрос «Курсива».
Там также сообщили, что в дальнейшем будут приняты меры по реализации имущества в порядке, определенном правилами реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству.
Ранее сообщалось о том, что торги по продаже 57 объектов недостроенного завода «Азия Авто» пройдут 7 апреля. Инициатором торгов выступил Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации.
Автозавод может быть передан только государственным организациям — даже если участник торгов будет всего один. Комплекс включает 57 объектов: административные здания, складские помещения, ангары, насосные станции и другие сооружения. Новый владелец должен будет решить вопросы по судебным спорам по имуществу.
История попыток возобновления площадки в Усть-Каменогорске.
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил в конце февраля о существовании инвесторов, которые интересуются возможностью использования имущества недостроенного автозавода в Усть-Каменогорске. По его словам, речь идет о казахстанских предпринимателях, а не представителях Китая (в последнее время автомобили китайского производства, в том числе собранные в Казахстане, набирают популярность среди потребителей РК).
По информации Минпрома, на все имущество компании «Азия Авто» наложены аресты, осуществляется исполнение судебных решений. В частности, на исполнении государственных судебных исполнителей департамента юстиции по Восточно-Казахстанской области находятся 30 исполнительных производств.
В ведомстве напомнили, что связанные компании «Азия Авто» и «Азия Авто Казахстан» заключили в начале 2010-х годов соглашения с министерством индустрии и инфраструктурного развития (сейчас Минпром) о промышленной сборке моторных транспортных средств, в рамках которых предприятия обязались организовать технологические операции по сварке, окраске и сборке кузова не менее одной автомодели с 24 июня 2017 года и с 1 декабря 2019 года соответственно.
На основе соглашения и специального инвестиционного контракта «Азия Авто» получила преференции в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость с импорта на сумму 173,98 млрд тенге, утилизационного сбора и НДС с оборота по реализации. После того как «Азия Авто» не исполнило свои обязательства, суд постановил, чтобы компания возместила полученные ранее преференции.
Кроме того, в отношении бывшего руководства группы компаний «Азия Авто — БИПЕК-АВТО» было рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, по итогам которого они были осуждены.
О рассмотрении возможности возобновления производства автомобилей на площадке автозавода «Азия Авто» в Усть-Каменогорске сообщил в конце декабря 2025 года «Курсиву» вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков. Однако он отметил, что этому мешают судебные тяжбы.
Различными казахстанскими судами ранее было рассмотрено множество дел в отношении «Азия Авто» и связанных с ней компаний. Речь в них, в частности, шла о заложенном в First Heartland Jusan Bank имуществе «Азия Авто» — группа занимала деньги в «Цеснабанке», который позднее превратился в Jusan Bank (сейчас Alatau City Bank), под залог имеющихся активов.
Одно из подобных дел, к примеру, было инициировано прокурором Усть-Каменогорска, который отмечал, что в конце 2024 года у аффилированных предприятий группы «Азия Авто» имелась задолженность перед государством в сумме более 180 млрд тенге (94 исполнительных производства).
Уже в 2025 году отмечалось, что на стадии исполнительного производства, то есть по решению предыдущих судов, задолженность «Азия-Авто» перед «Жасыл Даму» составляла 65 млрд тенге, а перед Alatau City Bank — 47,6 млрд тенге.
В декабре 2025 года специализированный межрайонный экономический суд ВКО отказался признать «Азия Авто» банкротом — с соответствующим заявлением туда обращался орган госдоходов из-за налоговой задолженности группы в 807,3 млн тенге.
Инвестиции вкладывались, однако завод так и не был запущен.
До начала судебных процессов компания сообщала «Курсиву», что вложила в строительство мощностей полного цикла $76 млн, а ввести проект мощностью 50 тыс. машин в год в эксплуатацию планировала в 2021 году. Промедление же группа связала тогда с коронавирусом.
Между тем 12 августа 2020 года специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана (сейчас Астана) запретил государственным органам выдачу «Азия Авто» и «Азия Авто Казахстан» каких-либо преференций, льгот, мер стимулирования, налоговых и таможенных освобождений, предусмотренных допсоглашением. 24 августа суд признал допсоглашение недействительным, а первоначальное соглашение о промсборке — расторгнутым.
Владелец «Азия Авто» Анатолий Балушкин занимал на тот момент 35-е место в списке богатейших казахстанцев по версии Forbes с состоянием в $153 млн. Помимо казахстанских активов, ему принадлежала сеть автосалонов в России, гражданином которой он стал.
В начале декабря в генеральной прокуратуре РК сообщали, что гражданин РФ Балушкин не будет передан Казахстану для отбывания наказания. В 2025 году суд в Усть-Каменогорске заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и причинении ущерба государству на сумму более 174 млрд тенге.