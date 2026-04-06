Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону вынесли приговор за призывы вступать в нацформирование

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил 55-летнего жителя Запорожской области Виктора Волощука к пяти с половиной годам колонии за призывы вступить в украинское нацформирование для устранения военнослужащих ВС России, сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

«Южным окружным военным судом осужден по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) 55-летний житель населенного пункта Малая Белозерка Запорожской области гражданин России Волощук Виктор Васильевич, противоправная деятельность которого пресечена управлением ФСБ России по Южному военному округу», — говорится в сообщении.

Установлено, что Волощук разместил в мессенджере Telegram комментарии, побуждающие вступать в одно из украинских националистических формирований с целью устранения военнослужащих ВС России.

«Волощук приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также 2 года и 6 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях», — уточнили в ведомстве.

Приговор в силу еще не вступил.