Молодёжка БК «Пари НН» выиграла два матча в Екатеринбурге

7−8 апреля «НН-Мещерский» сыграет в Перми против «Пармы-М». Сейчас нижегородцы делят 5−6-е место с командой из Химок — по 29 выигрышей. На 7-й позиции идут пермяки, у которых на одну победу меньше. Соответственно, от результатов заключительных игр будет зависеть, какой «посев» получат команды в ¼ финала серии плей-офф.