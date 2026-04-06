Молодёжка БК «Пари НН» выиграла два матча в Екатеринбурге

Благодаря двум выигрышам в Екатеринбурге баскетболисты «Нижнего Новгорода-Мещерский» сохранили за собой пятое место за тур до финиша регулярного чемпионата Единой молодёжной лиги ВТБ.
В первой встрече «Уралмаш-2» наши земляки обыграли со счётом 68:63 (лучшим у волжан стал Арсений Канахин — 11 очков), а во второй — 71:67 (Никита Шипицын — 15).
7−8 апреля «НН-Мещерский» сыграет в Перми против «Пармы-М». Сейчас нижегородцы делят 5−6-е место с командой из Химок — по 29 выигрышей. На 7-й позиции идут пермяки, у которых на одну победу меньше. Соответственно, от результатов заключительных игр будет зависеть, какой «посев» получат команды в ¼ финала серии плей-офф.
