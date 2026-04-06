В поселке Комсомольском в Мордовии стартовал ремонт Детской школы искусств

Капитальный ремонт Детской школы искусств начался в поселке Комсомольском в Мордовии по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры, национальной политики и архивного дела республики.
В учреждении заменят окна и двери, обновят кровлю и фасад, внутренние помещения. Также планируется модернизировать системы отопления, электроснабжения и водоснабжения. Завершить работы должны к 1 сентября 2026 года.
«После обновления школа станет более удобной и функциональной: улучшится акустика классов, появятся более комфортные условия для занятий и репетиций, что положительно скажется на качестве образовательного процесса и творческом развитии учащихся», — добавили в министерстве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.