Новая схема мошенничества: звонок от «оператора связи» стоил казахстанцу 20 млн тенге

«По предварительным данным, в марте текущего года неизвестное лицо, представившись сотрудником национального оператора связи, позвонило потерпевшему и сообщило о якобы действующей скидке 30% на подключение дополнительных телеканалов. В ходе телефонного разговора злоумышленник убедил потерпевшего выполнить ряд действий, направленных на получение доступа к его мобильному устройству. В результате мобильный телефон потерпевшего был временно заблокирован, после чего с его депозитного счета похитили денежные средства в размере 20 млн тенге», — говорится в сообщении.