Из Ростовской области в Таджикистан экспортировано 76 тонн мяса птицы

Экспортируемый товар прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу.

Из Ростовской области в Таджикистан экспортировано 76 тонн мяса птицы. В ходе проверочных мероприятий, проведённых специалистами территориального управления Россельхознадзора (по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии) на таможенных постах региона, было досмотрено и документально оформлено четыре партии мясной продукции из птицы, предназначенной для поставок за рубеж.

Экспортируемый товар прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу и полностью отвечает стандартам, установленным принимающей стороной.

Анализ сведений в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» (модуль «Меркурий») не выявил отклонений в части легальности происхождения товара.