Роза Рымбаева исполнила хит Игоря Саруханова в программе «Привет, Андрей!»

Отрывок из нового выпуска шоу «Привет, Андрей!» появился на странице Instagram телеканала «Россия 1». Роза Рымбаева исполнила популярную песню Игоря Саруханова «Желаю тебе».
6 апреля российскому артисту исполнилось 70 лет. Роза Рымбаева поделилась, что всегда любила его песни, но никогда не общалась с ним лично, несмотря на то, что они не раз пересекались на больших концертах.
Зрители высоко оценили выступление Розы Рымбаевой. Вот некоторые комментарии:
«Звезда Казахстана! Браво! Самая лучшая!».
«Какая прекрасная и само совершенство. Голос просто огонь».
«Она и сейчас прекрасна, голос такой же сильный».
«Как шикарно выглядит. Поет всегда безупречно».
«Зажгла».
«Ух ты! Голос Розы Рымбаевой — голос детства».
«Из миллионов голосов ее голос не спутаешь, любимица наша».