Негласные патрули вышли на дороги Алматы

Негласное патрулирование в Алматы: эффективный инструмент борьбы с агрессивным вождением
В Алматы внедряется практика негласного патрулирования, направленная на выявление грубых нарушений правил дорожного движения и повышение дисциплины водителей. Сотрудники патрульной полиции в штатском передвигаются на гражданских автомобилях и фиксируют факты агрессивного вождения в режиме реального времени.
Основная задача негласного патрулирования — выявление и пресечение следующих нарушений:
Резкие перестроения.
«Шашечная» езда.
Подрезания.
Создание аварийных ситуаций.
После фиксации нарушений информация передаётся ближайшим экипажам полиции, которые останавливают транспортное средство и привлекают водителя к ответственности.
Результаты внедрения практики За минувшие выходные в Алматы выявлено и пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к ответственности, что свидетельствует об эффективности нового подхода.
Цели и задачи Полиция отмечает, что негласное патрулирование направлено на:
Повышение дисциплины водителей.
Профилактику дорожно-транспортных происшествий.
Формирование культуры безопасного вождения.
Начальник управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что негласное патрулирование позволяет сотрудникам полиции видеть реальную картину поведения водителей на дороге и оперативно реагировать на нарушения.