Негласные патрули вышли на дороги Алматы

В Алматы внедряется практика негласного патрулирования, направленная на выявление грубых нарушений правил дорожного движения и повышение дисциплины водителей. Сотрудники патрульной полиции в штатском передвигаются на гражданских автомобилях и фиксируют факты агрессивного вождения в режиме реального времени.