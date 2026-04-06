Негласные патрули вышли на дороги Алматы

В рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия «Стоп — нарушения» внедрен формат негласного патрулирования на дорогах Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Негласное патрулирование в Алматы: эффективный инструмент борьбы с агрессивным вождением

В Алматы внедряется практика негласного патрулирования, направленная на выявление грубых нарушений правил дорожного движения и повышение дисциплины водителей. Сотрудники патрульной полиции в штатском передвигаются на гражданских автомобилях и фиксируют факты агрессивного вождения в режиме реального времени.

Основная задача негласного патрулирования — выявление и пресечение следующих нарушений:

  • Резкие перестроения.

  • «Шашечная» езда.

  • Подрезания.

  • Создание аварийных ситуаций.

После фиксации нарушений информация передаётся ближайшим экипажам полиции, которые останавливают транспортное средство и привлекают водителя к ответственности.

Результаты внедрения практики За минувшие выходные в Алматы выявлено и пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к ответственности, что свидетельствует об эффективности нового подхода.

Цели и задачи Полиция отмечает, что негласное патрулирование направлено на:

  • Повышение дисциплины водителей.

  • Профилактику дорожно-транспортных происшествий.

  • Формирование культуры безопасного вождения.

Начальник управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что негласное патрулирование позволяет сотрудникам полиции видеть реальную картину поведения водителей на дороге и оперативно реагировать на нарушения.