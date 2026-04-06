Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 12,5 тысячи человек

Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога почти на 50%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сезон простуд в Иркутской области продолжается. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, с 30 марта по 6 апреля 2026 врачи зарегистрировали 12568 случаев ОРВИ.

— Лабораторно подтвердили грипп у девяти человек. Специалисты нашли вирусы гриппа В, парагриппа и риновирусы. Несмотря на большое число заболевших, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога почти на 50%, — уточнили в Управлении.

Врачи напоминают о простых мерах защиты — мойте руки или пользуйтесь антисептиком, не контактируйте с больными, чаще проветривайте комнаты и делайте влажную уборку. При первых симптомах простуды лучше сразу обратиться к врачу.