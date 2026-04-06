В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 12,5 тысячи человек

Сезон простуд в Иркутской области продолжается. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, с 30 марта по 6 апреля 2026 врачи зарегистрировали 12568 случаев ОРВИ.
— Лабораторно подтвердили грипп у девяти человек. Специалисты нашли вирусы гриппа В, парагриппа и риновирусы. Несмотря на большое число заболевших, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога почти на 50%, — уточнили в Управлении.
Врачи напоминают о простых мерах защиты — мойте руки или пользуйтесь антисептиком, не контактируйте с больными, чаще проветривайте комнаты и делайте влажную уборку. При первых симптомах простуды лучше сразу обратиться к врачу.