Шесть миллионов рублей выделят на ремонт детсадов в Кировском округе Омска

Шесть миллионов рублей запланировано на текущий ремонт кровель в детских садах № 30 и № 264 Кировского округа Томска в рамках подготовки к летнему ремонтному сезону в муниципальных образовательных учреждениях.
Работы по замене кровельного покрытия позволят устранить протечки и улучшить теплоизоляцию зданий, что создаст более комфортные условия для воспитанников. Ремонт планируется провести в сжатые сроки, чтобы не прерывать учебный процесс в дошкольных учреждениях.
Параллельно в 2026 году в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья». Комплексный подход к обновлению образовательной инфраструктуры позволяет одновременно решать вопросы текущей эксплуатации и долгосрочного развития учреждений.
Специалисты проводят предварительные обследования зданий, составляют дефектные ведомости и определяют приоритетные объекты для вмешательства. Особое внимание уделяется безопасности и энергоэффективности ремонтируемых помещений.