Очистить сточные воды на озере Жасыбай поручено акимату Павлодарской области

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по очистке сточных вод на озере Жасыбай, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, в ряде курортных зон из-за протяженного расположения баз отдыха вдоль береговой линии либо сложного горного рельефа с каменистыми грунтами строительство централизованных канализационных сетей является экономически нецелесообразным.

«В целом, в туристической зоне “Озеро Жасыбай” функционирует 55 субъектов предпринимательства. Для решения вопроса очистки сточных вод акимату Павлодарской области даны поручения по разработке оптимальных проектных решений с учетом рельефа местности, состава сточных вод и доступных технологий», — говорится в ответе.

Также акимату поручено выделить средства на разработку проектной документации для установки локальных очистных сооружений в туристической зоне «Озеро Жасыбай».

Ранее мы писали, что некоторые курорты не справляются с потоком туристов.