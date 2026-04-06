Очистить сточные воды на озере Жасыбай поручено акимату Павлодарской области

По его словам, в ряде курортных зон из-за протяженного расположения баз отдыха вдоль береговой линии либо сложного горного рельефа с каменистыми грунтами строительство централизованных канализационных сетей является экономически нецелесообразным.
«В целом, в туристической зоне “Озеро Жасыбай” функционирует 55 субъектов предпринимательства. Для решения вопроса очистки сточных вод акимату Павлодарской области даны поручения по разработке оптимальных проектных решений с учетом рельефа местности, состава сточных вод и доступных технологий», — говорится в ответе.
Также акимату поручено выделить средства на разработку проектной документации для установки локальных очистных сооружений в туристической зоне «Озеро Жасыбай».
