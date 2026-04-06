В Пензе разработали систему анализа погоды для дронов

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) создали информационно-измерительную систему (ИИС) для беспилотных аппаратов. Такие разработки соответствуют целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в вузе.
ИИС способна определять локальные метеорологические условия: температуру, атмосферное давление, влажность воздуха и почвы, скорость и направление ветра, освещенность, количество осадков и не только. Дроны, в которых будет внедрена система, смогут использовать специалисты гидрометцентров, МЧС, нефтяной и газовой промышленности, сельского хозяйства.
«Хотя мы с вами получаем достоверный прогноз погоды для каждого региона, каждого города, но эта информация не дает нам уверенности, что прогноз для большой территории сбудется в том конкретном месте, в котором мы находимся. На погодные условия на каждом локальном участке оказывают влияние местные специфические факторы: плотная застройка многоэтажками, возвышенность или низина, берег водоема, пашня или участок, заросший кустарником», — отметил один из разработчиков, доктор технических наук, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника и метрология» Виктор Баранов.
При лесных пожарах летательный беспилотный аппарат, например, сможет подобраться в те места, где человеку находиться опасно. Он будет быстро передавать актуальные данные, такие как температура очага возгорания и скорость ветра, степень задымленности, наличие вредных испарений. В теплицах и на посевных угодьях можно будет контролировать уровень влажности воздуха и почвы, солнечного света. В шахтах концентрацию метана сможет отслеживать беспилотный аппарат наземного типа.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.