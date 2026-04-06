Болельщик скончался во время матча «Арсенал» — «Факел» в Туле

Во время футбольного матча между тульским «Арсеналом» и воронежским «Факелом» на центральном стадионе Тулы умер один из зрителей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, мужчине стало плохо в первые минуты игры. Дежурившая на стадионе медицинская бригада немедленно приступила к проведению сердечно-легочной реанимации, параллельно была вызвана специализированная реанимационная бригада, прибывшая на место через десять минут.

Несмотря на оказанную помощь, спасти пациента не удалось — была констатирована смерть.

Матч прошел при присутствии 9750 зрителей. Обстоятельства произошедшего уточняются.