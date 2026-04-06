Жители Хакасии получили доступ к медицинским консультациям через мессенджер MAX

В Хакасии «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТ МИС» расширил функционал медицинского чат-бота в мессенджере MAX, интегрировав его с порталом «Госуслуги».
Пациентам теперь не нужно тратить время на звонки в регистратуру и ожидание в очередях. Масштабный цифровой проект реализован в партнерстве с министерством здравоохранения и государственным комитетом цифрового развития и связи региона.
Специальный чат-бот в мессенджере позволяет дистанционно записаться к врачу, перенести уже назначенный визит на другую дату или отменить его, а также получить телемедицинские консультации, продлить или закрыть больничный лист. Общаться с доктором можно в формате аудио и видео. Также можно отправлять текстовые сообщения и файлы, например, результаты анализов.
«Если онлайн-запись в поликлинику уже привычна многим, то, например, телемедицина пока не так популярна. Новый сервис в МАХ способствует тому, чтобы эта социально значимая услуга стала более доступной людям. Для защиты персональной информации пользователи должны авторизоваться через учетную запись на “Госуслугах” или по номеру СНИЛС — это стандартная процедура», — рассказал директор Красноярского филиала «Ростелекома» Алексей Усатов.
«MАХ становится хорошим инструментом для взаимодействия пациента и врача. В наших планах дальнейшее расширение медицинского функционала мессенджера: в частности, внедрение цифрового оформления информированных согласий на процедуры», — отметил министр здравоохранения Республики Хакасия Максим Максимов.
Для активации сервиса необходимо зайти в мессенджер МАХ, найти в поисковике чaт-бoт «Запись на прием к врачу в Хакасии» или открыть его по ссылке и авторизоваться.