В Центральном районе Челябинска благоустроят сквер

Благоустройство сквера началось в Центральном районе Челябинска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Пространство находится в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина. Там планируют проложить прогулочные тропинки, установить малые архитектурные формы, провести освещение, смонтировать системы видеонаблюдения и высадить растения. Также специалисты оборудуют фонтан, который станет центральным элементом сквера. Завершить работы должны в августе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.