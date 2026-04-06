Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном районе Челябинска благоустроят сквер

Главным элементом этого общественного пространства станет фонтан.

Благоустройство сквера началось в Центральном районе Челябинска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.

Пространство находится в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина. Там планируют проложить прогулочные тропинки, установить малые архитектурные формы, провести освещение, смонтировать системы видеонаблюдения и высадить растения. Также специалисты оборудуют фонтан, который станет центральным элементом сквера. Завершить работы должны в августе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.