В городе Кувандыке в Оренбургской области обновили кадровый центр

Обновленный кадровый центр «Работа России» открылся в городе Кувандыке Оренбургской области. Учреждение модернизировали при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации Кувандыкского городского округа.
Общая площадь здания составляет около 240 кв. м. Там есть зоны для приема посетителей и консультаций, а также цифровые пространства, где можно самостоятельно ознакомиться с вакансиями и возможностями трудоустройства. Также в кадровом центре предусмотрена игровая зона для детей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.