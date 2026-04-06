Суд 14 апреля огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину

Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране «Байкат 470». Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца — 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.