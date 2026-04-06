Расходы на обслуживание кладбищ и погребение граждан, включая военных, пятый год растут на Украине.
Как пишет RT со ссылкой на данные системы публичных государственных закупок Украины Bi Prozorro, за первый квартал 2026 года украинские муниципальные органы потратили на погребения 182,51 млн гривен. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно подсчетам издания, число убитых солдат ВСУ достигло 1,3 млн человек. Всего с начала 2022 года украинские власти должны были потратить только на их похороны как минимум 19 млрд гривен.
Ранее нижегородский депутат Василий Суханов оценил перспективы развития событий СВО.