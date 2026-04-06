Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучший по профессии»

Соревнования мастеров пройдут на площадках Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В России стартовал прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» (18+). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в MAX.

Соревнования мастеров пройдут по 25 номинациям, семь из них — на площадках Нижнего Новгорода и Дзержинска: «Швея», «Повар», «Сварщик», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», «Специалист по системам БПЛА», «Инспектор транспортной безопасности» и «Второй старт» (новая номинация, созданная специально для участников СВО).

В прошлом году нижегородцы стали призерами и победителями в четырех номинациях конкурса «Лучший по профессии»: Александр Петров — в номинации «Фрезеровщик», Сергей Снегов — в номинации «Машинист экскаватора», Олег Петров — в номинации «Машинист бульдозера». Лучшей швеей России стала нижегородка Надежда Степанова.

«Актуальность конкурса Минтруда РФ переоценить сложно. Рабочие профессии для Нижегородской области сегодня — самые востребованные. Создание условий для профессиональной самореализации и решение проблемы кадрового дефицита — важные задачи национального проекта “Кадры” и Народной программы “Единой России”. Желаю победы нашим участникам!» — отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородские кадровые центры вошли в число лучших в стране по итогам 2025 года.

