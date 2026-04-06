Каждый пятый калининградец считает себя до жути ленивым

Почти каждый пятый калининградец (21%) считает себя ленивым. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты свежего опроса.
Отмечается, что чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, аналитики, PR-менеджеры и юристы. Реже всего — главные бухгалтеры, операторы кол центров и кладовщики.
71% опрошенных заявили, что совсем не ленятся. Остальные не смогли определиться.
Ожидаемо выяснилось, что мужчины чаще женщин называют себя ленивыми. Причем молодые представители сильного пола в лени преуспевают.