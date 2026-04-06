В казанском вузе открыли лабораторию по промышленной автоматике

Специализированную лабораторию по промышленной автоматике открыли в Казанском федеральном университете (КФУ), сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Вуз является участником программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Новое пространство создано совместно с инжиниринговой компанией «ГКС» и предприятием «РЕГЛАБ» — российским производителем оборудования и разработчиком ПО. Представители данных фирм приняли участие в открытии лаборатории.
«Лаборатория в КФУ — это современная образовательная площадка, где студенты и инженеры предприятий могут научиться работать с современным российским “железом и софтом”. Здесь будут проходить лабораторные работы, моделирование технологических процессов и отработка действий в нештатных ситуациях. Такие проекты призваны сократить разрыв между теорией и практикой, наукой и реальным сектором экономики, способствовать выпуску специалистов, которые готовы работать с отечественными решениями на производствах», — отметил генеральный директор компании «РЕГЛАБ» Андрей Ульянов.
Сейчас в лаборатории смогут проходить обучение и повышение квалификации инженеры и специалисты предприятий, работающие с автоматизированной системой управления. А полноценную образовательную программу для студентов запустят с нового учебного года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.