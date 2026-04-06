В Карачаево-Черкесии стартовал месячник по благоустройству

Месячник по благоустройству населенных пунктов Карачаево-Черкесии стартовал в регионе в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Мероприятие будет длиться до 30 апреля, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
В течение месяца в регионе очистят от мусора дворы, водоохранные зоны, общественные пространства и территории вдоль гостевых автодорог. Также будут проходить различные природоохранные акции всероссийского масштаба, такие как «Вода России».
Центральным событием месячника станет масштабный субботник, который состоится 24 апреля в 14:00. В этот день жители и гости республики вместе наведут порядок во всех городах и населенных пунктах Карачаево-Черкесии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.