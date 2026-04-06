Бизнес Хабаровского края выходит на мировой рынок

В Хабаровском крае Центр поддержки экспорта начал приём заявок на включение в каталог экспортного потенциала региона — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участие доступно всем компаниям до 10 апреля 2026 года в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Владимиром Путиным.
Каталог экспортного потенциала служит визитной карточкой региона для зарубежных партнёров, посольств и делегаций. Он демонстрирует отрасли экспортной специализации, образцы продукции, информацию о сотрудничестве с иностранными компаниями, объёмы поставок и контакты организаций. В отличие от обычного перечня предприятий, каталог создаётся как полноценный имиджевый альбом с переводами на иностранные языки.
«Экспортные каталоги представляются на ключевых деловых площадках, включая Восточный экономический форум, Российско-Китайский форум и бизнес-миссии региона. Для предпринимателя попасть в каталог — значит заявить о себе там, где формируются экспортные контракты», — отметила директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Анна Тимячева.
В каталог приглашаются компании из промышленных отраслей, здравоохранения и фармацевтики, туризма, пищевой, лесной, рыбной, лёгкой и химической промышленности, IT, креативных индустрий, образовательных услуг и строительного комплекса.
Каждая карточка компании включает название организации, контакты, сайт, развернутое описание продукции или услуг и фотографии товаров. Отдельно указываются сертификаты (ИСО 9001, ХАССП, CE, Halal, Organic, EAC и другие), что особенно важно для выхода на зарубежные рынки.
Размещение в каталоге бесплатное, а это значит, что предприниматели получают качественную презентацию на нескольких языках без дополнительных расходов. Кроме того, каталог помогает выстраивать долгосрочные партнёрские отношения и повышает инвестиционную привлекательность региона.
Получить консультацию можно по телефону +7 (4212) 35−84−45, по электронной почте info@khabexport.com или лично по адресу: ул. Истомина, 51а, оф. 705.