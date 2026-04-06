Здание Уфимского межвузовского кампуса будет видно за 10 километров

Главное здание Межвузовского студенческого кампуса в Уфе строится опережающими темпами, сообщил на оперативном совещании в правительстве премьер-министр Андрей Назаров.
Здесь на площади порядка 100 тыс. кв. метров разместятся жилые пространства для студентов и молодых учёных, библиотека, коворкинги, спортивные комплексы и общественные зоны. Будет работать передовой научно-образовательный Центр фотоники.
Концепция главного здания сформирована из замкнутого кольца стилобата с семью башнями от 11 до 29 этажей. Им планируется присвоить имена великих ученых: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэня Ко, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского и Константина Циолковского. Башни спроектированы так, чтобы сверху их расположение напоминало распустившийся цветок курая. С другой стороны — раскрывающиеся башни ассоциируются с механической шестеренкой — символом технологичности и прогресса, отметил Андрей Назаров.
Здание кампуса будет видно в перспективе 10−15 километров, а самая масштабная его башня из 29 этажей достигнет высоты почти в 100 метров.
Главное здание кампуса планируется ввести раньше установленного срока — уже в этом году. Заселение в общежития Уфимского кампуса планируется начать в 2027 году.
В целом этот уникальный архитектурный комплекс уже стал визитной карточкой федеральной программы кампусов. Проект кампуса отмечен золотым знаком отличия на Международном архитектурном фестивале «Зодчество».