Оплавленные манекены, чёрные стены: как выглядит внутри обезображенный огнём «Гиант» (фоторепортаж)

Внутренние помещения торгового центра «Гиант» обследуют пожарные. Утром в понедельник, 6 апреля, на месте побывал фотокорреспондент «Клопс».
Здание, где в воскресенье полыхал пожар, напоминает иллюстрацию к фильму-катастрофе: обугленный фасад, зияющие чёрные окна и витрины.
Полностью выгорели помещения на первом и втором этаже. На полу валяются оплавленные манекены, с потолка свисают конструкции. Кое-где огонь пощадил прилавки с товаром.
Пламя почти не тронуло детский игровой центр и пиццерию на третьем этаже. Помещения выглядят так, будто их недавно покинули посетители и сотрудники.
Вечером 5 апреля пожарные начали разбирать конструкции ТЦ «Гиант».