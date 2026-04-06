Оплавленные манекены, чёрные стены: как выглядит внутри обезображенный огнём «Гиант» (фоторепортаж)

Пожар в ТЦ длился около девяти часов.

Источник: Клопс.ru

Внутренние помещения торгового центра «Гиант» обследуют пожарные. Утром в понедельник, 6 апреля, на месте побывал фотокорреспондент «Клопс».

Здание, где в воскресенье полыхал пожар, напоминает иллюстрацию к фильму-катастрофе: обугленный фасад, зияющие чёрные окна и витрины.

Полностью выгорели помещения на первом и втором этаже. На полу валяются оплавленные манекены, с потолка свисают конструкции. Кое-где огонь пощадил прилавки с товаром.

Пламя почти не тронуло детский игровой центр и пиццерию на третьем этаже. Помещения выглядят так, будто их недавно покинули посетители и сотрудники.

Вечером 5 апреля пожарные начали разбирать конструкции ТЦ «Гиант».