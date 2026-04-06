В Новосибирской области 87 мигрантам запретили въезд в Россию на срок до 30 лет

В Новосибирской области подвели итоги очередных рейдов по мигрантам. За две недели полицейские выявили 258 нарушений миграционного законодательства. Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Кирилл Травин на оперативном совещании при губернаторе, в отношении 51 иностранца вынесены постановления о принудительном выдворении, а 87 гражданам запретили въезжать в Россию в ближайшие 5−30 лет.
«Миграционная ситуация характеризуется притоком иностранных граждан. Въехало 8 903 человека, выехало 7 052. Ситуация прогнозируемая, силы и средства к контролю готовы», — доложил Травин.
В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские проверили девять объектов, включая места проживания мигрантов, торговые центры и автопарковки. Дополнительно силовики обнаружили 56 мигрантов, которые уже состояли в реестре контролируемых лиц. В отношении них применили режим «высылки» — это блокировка банковских операций, ограничение переездов, трудоустройства и даже заключения брака на территории России. Фактически выдворено 37 иностранных граждан.