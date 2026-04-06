В Новосибирской области 87 мигрантам запретили въезд в Россию на срок до 30 лет

В Новосибирской области подвели итоги очередных рейдов по мигрантам. За две недели полицейские выявили 258 нарушений миграционного законодательства. Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Кирилл Травин на оперативном совещании при губернаторе, в отношении 51 иностранца вынесены постановления о принудительном выдворении, а 87 гражданам запретили въезжать в Россию в ближайшие 5−30 лет.