Омские медики готовы спасать людей во время паводков

Медицинские службы Омской области полностью готовы к работе в условиях паводка и других чрезвычайных ситуаций, об этом сообщили в региональном Минздраве. В случае опасности медики смогут эвакуировать пострадавших и больных, нуждающихся в срочной помощи, с помощью транспорта повышенной проходимости или санитарной авиации.
Особое внимание уделяется районам, где из-за паводка и закрытия ледовых переправ возможно нарушение транспортного сообщения. Там созданы запасы лекарств и горюче-смазочных материалов, размещено медицинское имущество. Всем беременным женщинам со сроком свыше 22 недель предлагают заблаговременную госпитализацию в роддома. В медучреждениях есть возможность развернуть дополнительные койки для пострадавших.
Среди населения, проживающего в зонах повышенной опасности, проводится вакцинация против вирусного гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Для экстренной профилактики создан запас дизентерийного бактериофага. В распоряжении медиков — мобильный комплекс на базе вездехода и медицинская танкетка. В Таре круглосуточно работает санитарно-авиационный пункт с вертолетом, принимающий вызовы из девяти северных районов. Во всех медучреждениях имеются автономные источники электроснабжения, а в резерве — 10 генераторов. В полной готовности находятся 103 выездные медицинские бригады.
Ранее мы рассказывали, что спасатели с лодками и гидрокостюмами уехали на юг Омской области для мониторинга паводковой обстановки в преддверии ледохода на Иртыше.