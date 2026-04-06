Омские медики готовы спасать людей во время паводков

Среди населения, проживающего в зонах повышенной опасности, проводится вакцинация против вирусного гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Для экстренной профилактики создан запас дизентерийного бактериофага. В распоряжении медиков — мобильный комплекс на базе вездехода и медицинская танкетка. В Таре круглосуточно работает санитарно-авиационный пункт с вертолетом, принимающий вызовы из девяти северных районов. Во всех медучреждениях имеются автономные источники электроснабжения, а в резерве — 10 генераторов. В полной готовности находятся 103 выездные медицинские бригады.