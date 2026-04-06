Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел прием граждан в Индустриальном районе. Основными темами обсуждения стали строительство детских садов, школ и других социальных объектов, создание скверов, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство придомовых территорий и приведение в нормативное состояние дорог.
В ходе приема мэра также попросили рассказать о планах по развитию социальной инфраструктуры. Глава города сообщил, что в 2027 году в Хабаровске будут сданы сразу три детских сада, один из них — в Индустриальном районе, на пересечении улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова. Он возводится в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«Мы четко понимаем: создание условий для комфортного воспитания и обучения детей — одна из ключевых задач городской власти. Каждый новый детский сад — это не просто здание, а возможность для родителей спокойно работать, зная, что их ребенок находится в надежных руках, в современном, безопасном и уютном пространстве. Мы приложим все усилия, чтобы эти планы были реализованы в установленные сроки», — сказал Сергей Кравчук.
Особое внимание в ходе беседы уделили обновлению Центра работы с населением «Единство» в микрорайоне Красная Речка. В текущем году на ремонт инженерных систем выделено 36,8 млн рублей. В следующем году начнется ремонт внутреннего убранства — заменят окна и двери, приведут объект в надлежащий вид, затем займутся фасадом. Мэр отметил, что реализация этих проектов стала возможной благодаря федеральным программам, поддержке губернатора Дмитрия Демешина и депутатского корпуса.